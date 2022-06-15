Вторжение России в Украину открывает ей путь к завоеванию других народов, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что незаконное полномасштабное вторжение России в Украину открывает Москве путь к завоеванию других народов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента в парламенте Чехии.

Глава государства вновь призывал усилить санкции против России и подчеркнул, что после нападения на Киев Москва может вторгнуться в другие страны.

"Российское вторжение в Украину - это первый шаг, необходимый российскому руководству для завоевания новых народов", - сказал он.