Вторжение России в Украину открывает ей путь к завоеванию других народов, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что незаконное полномасштабное вторжение России в Украину открывает Москве путь к завоеванию других народов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента в парламенте Чехии.
Глава государства вновь призывал усилить санкции против России и подчеркнул, что после нападения на Киев Москва может вторгнуться в другие страны.
"Российское вторжение в Украину - это первый шаг, необходимый российскому руководству для завоевания новых народов", - сказал он.
Напомним, ранее Зеленский исключил нанесение ударов по российской территории из того оружия, которое поставляют западные партнеры.
По его словам, Украина нуждается в ускорении поставок оружия для более интенсивного освобождения своих территорий.