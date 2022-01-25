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Вторжение России в Украину изменит мир, - Байден

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент США Джо Байден заявил, что мир изменится в случае нападения России на Украину. Он добавил, что это вторжение станет крупнейшим со времен Второй мировой войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента CNN Кейтлин Коллинс.

"Это будет крупнейшее вторжение со времен Второй мировой войны", - сказал Байден о нападении России на Украину.

По словам американского лидера, в случае российского вторжения в Украину мир изменится и будут огромные последствия для всего мирового сообщества.

Байден добавил, что никакие силы США или НАТО не войдут в Украину. При этом он отметил, неизвестно, возможны ли стабильные и предсказуемые отношения с Россией.

Напомним, ранее Байден заявил, что США введут санкции против России в случае вторжения в Украину, которые затронут лично президента РФ Владимира Путина.

Отметим, США готовят экспортные ограничения в отношении России.

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Соединенные Штаты АмерикиУкраинаДжозеф Байден