Вторжение России в Украину изменит мир, - Байден

Президент США Джо Байден заявил, что мир изменится в случае нападения России на Украину. Он добавил, что это вторжение станет крупнейшим со времен Второй мировой войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента CNN Кейтлин Коллинс .

"Это будет крупнейшее вторжение со времен Второй мировой войны", - сказал Байден о нападении России на Украину.

По словам американского лидера, в случае российского вторжения в Украину мир изменится и будут огромные последствия для всего мирового сообщества.

Байден добавил, что никакие силы США или НАТО не войдут в Украину. При этом он отметил, неизвестно, возможны ли стабильные и предсказуемые отношения с Россией.