Вторые после США. Китай готовится посадить марсоход на Марс

Китай в период между субботой и средой планирует посадить на Марс космический зонд Tianwen-1 вместе с марсоходом "Чжуронг". Названный в честь китайского бога огня марсоход должен сесть в районе Утопии Планиция.
Об этом сообщает агентство Associated Press.
После посадки марсоход "Чжуронг" несколько дней еще будет находиться в посадочном модуле для диагностических тестов. После завершения тестов китайский ровер отправится искать признаки жизни на Марсе.
Это первая попытка Китая совершить мягкую посадку на Марс космического аппарата. В случае успеха Китай станет вторым после США, кто отправил марсоход на Марс.
Соединенные Штаты Америки с 1976 года отправили на Красную планету девять космических кораблей, последняя такая посадка произошла в феврале 2021 года, когда на Марс прибыл марсоход
Напомним, в феврале 2021 года китайский зонд Tianwen-1 вышел на орбиту Марса. На борту космического зонда находился марсоход "Чжуронг". Планировалось, что высадка марсохода на Красную планету состоится в мае-июне этого года.
Как писало РБК-Украина, после выхода на орбиту Красной планеты китайский зонд Tianwen-1 передал на Землю кадры Марса.