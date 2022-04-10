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Дефолт России почти неизбежен, - Bloomberg

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Москва, Воскресенье 10 апреля 2022 14:36
Дефолт России почти неизбежен, - Bloomberg Фото: дефолт России почти неизбежен (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Первый за столетие дефолт России по внешним обязательствам теперь выглядит почти неизбежным после еще одной жестокой недели для финансов страны. Данные о страховом покрытии долга дают почти 90% вероятность дефолта в течение 12 месяцев

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Во-первых, Минфин США приостановил выплаты долларовых долгов со счетов России в банках США, усилив ограничения в отношении страны. Затем, когда попытка платежа в твердой валюте была заблокирована, Россия нарушила условия по двум выпускам облигаций, заплатив инвесторам рубли вместо долларов. Это подтолкнуло часы обратного отсчета на шаг ближе к дефолту.

Теперь данные о страховом покрытии долга дают почти 90% вероятность дефолта в течение 12 месяцев, согласно последнему исследованию ICE Data Services.

Последний дефолт в РФ был в 1998 году, но тогда он произошел по внутреннему долгу. А последний пропуск выплат по внешнему был после революции в 1917 году.

"Если России не удастся организовать выплаты владельцам облигаций в течение льготного периода, и на счета не поступят доллары, то это дефолт", - заявил главный инвестиционный директор берлинской компании Capitulum Asset Management Лутц Рогмайер.

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