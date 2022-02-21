Второй раз за сутки: Макрон снова позвонил Путину

Президент Франции Эммануэль Макрон провел еще один телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Это второй разговор двух лидеров за сутки, который касался Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.
дипломатические усилия международного сообщества, чтобы избежать открытого конфликта в Украине.
За последние сутки он говорил с президентом РФ Владимиром Путиным (дважды), с президентом Украины Владимиром Зеленским, с президентом США Джозефом Байденом, с канцлером Германии Олафом Шольцом, с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.
Напомним, что 20 февраля Путин и Макрон говорили об Украине. Речь шла об обострении ситуации на Донбассе.