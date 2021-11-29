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Второй раз за неделю: Андерссон снова стала премьером Швеции

Новина українською →
Понедельник 29 ноября 2021 15:50
Второй раз за неделю: Андерссон снова стала премьером Швеции Фото: премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Магдалена Андерссон во второй раз стала премьер-министром Швеции. Она стала первой женщиной на соответствующем посту в стране.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Local.

Андерссон была избрана с довольно небольшим отрывом - за нее проголосовали 173 члена парламента Швеции. На два голоса меньше и она бы проиграла.

Нового премьера поддержали социал-демократы, когда Партия зеленых, Левая партия и Партия центра решили воздержаться от голосования.

Напомним, что РБК-Украина сообщало о том, что через несколько часов, как Магдалена Андерссон была избрана премьер-министром Швеции - она ушла в отставку, поскольку Партия зеленых отказалась входить в состав нового правительства.

После того как Андерссон сложила полномочия – в стране начали заново формировать правительство.

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