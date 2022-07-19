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Уже второй раз за день. Российские военные ударили по центру Краматорска, есть жертвы

Фото: последствия обстрела Краматорска 19 июля (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Наталия Гурковская

Россияне уже дважды обстреляли Краматорск Донецкой облати с начала суток, 19 июля. Есть жертвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Краматорска Александра Гончаренко в Facebook.

"Удар по центральной части Краматорска. Есть жертвы. На месте работают специалисты взрывотехнических служб, спасатели", - рассказал он.

Этот обстрел города - уже второй с начала суток вторника, 19 июля.

"Снова неспокойное утро в Краматорске - ракетные удары по заводам. Уничтожают нашу промышленность", - написал Гончаренко в Facebook четыре часа до этого.

Обновлено 13.40. По данным главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, сейчас известно об одном погибшем.

"Громкие взрывы в Краматорске: россияне ударили по центральной части города. По предварительной информации - авиационными ракетами. Сейчас известно о по меньшей мере одном погибшем гражданском", - написал он.

По словам главы региона, в жилых домах, оказавшихся в эпицентре удара, произошли пожары.

"Прибывшие на место спасатели ГСЧС ликвидируют пожары и оказывают помощь людям", - добавил Кириленко.

Как сообщалось, рано утром в понедельник, 18 июля, российские оккупационные войска нанесли ракетные удары по Краматорску. Предположительно, обстрел был совершен с РСЗО.

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Краматорск