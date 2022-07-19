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Вже вдруге за день. Російські військові вдарили по центру Краматорська, є жертви

Фото: наслідки обстрілу Краматорська 19 липня (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Наталія Гурковська

Росіяни вже двічі обстріляли Краматорськ Донецької області з початку доби, 19 липня. Є жертви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера Краматорська Олександра Гончаренка у Facebook.

"Удар по центральній частині Краматорська. Є жертви. На місці працюють спеціалісти вибухотехнічних служб, рятувальники", - розповів він.

Цей обстріл міста - вже другий з початку доби вівторка, 19 липня.

Знову неспокійний ранок у Краматорську - ракетні удари по заводах. Нищать нашу промисловість, - написав Гончаренко в Facebook чотири години до цього.

Оновлено 13.40. За даними голови Донецької ОВА Павла Кириленка, наразі відомо про одного загиблого.

"Гучні вибухи у Краматорську: росіяни вдарили по центральній частині міста. За попередньою інформацією - авіаційними ракетами. Наразі відомо про щонайменше одного загиблого цивільного", - написав він.

За словами очільника регіону, у житлових поверхівках, які опинилися в епіцентрі удару, зчинилися пожежі.

"Рятувальники ДСНС, що прибули на місце, ліквідують пожежі та надають допомогу людям", - додав Кириленко.

Як повідомлялося, рано вранці в понеділок, 18 липня, російські окупаційні війська завдали ракетних ударів по Краматорську. Імовірно, обстріл було здійснено з РСЗВ.

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Краматорськ