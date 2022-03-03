Второй раунд переговоров Украины с Россией: первые подробности

В четверг, 3 марта, прошел второй раунд переговоров с Россией о прекращении полномасштабного вторжения российских военных в страну. По основным вопросам встреча закончилась практически безрезультатно.
Об этом сообщает РБК-Украина.
По словам советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, второй раунд переговоров с Россией завершился почти без результатно - получить результатов, на которые рассчитывали, не удалось. При этом стороны договорились по некоторым вопросам, в том числе:
"Стороны достигли понимания о совместном обеспечении гуманитарных коридоров для эвакуации мирного гражданского населения, а также для доставки медикаментов и продуктов питания в места наиболее ожесточенных боев, с возможностью, подчеркиваю, временного прекращения огня на период, когда будет осуществляться эвакуация в секторах, где она проводится", - сказал Подоляк по итогам переговоров.
Он добавил, что эвакуация будет проводиться не везде, а только в тех местах, где будут находиться гуманитарные коридоры. По его словам, на время эвакуации возможно будет прекращение огня.
"С этой целью в самое ближайшее время будут организованы специальные каналы связи и взаимодействия, и будут сформированы соответствующие логистические процедуры", - уточнил советник главы ОП.
28 февраля на белорусско-украинской границе в районе реки Припять прошел первый раунд переговоров Украины и России.
В ходе часовых переговоров Киев настаивал на прекращении обстрелов на территории Украины и вывода российских войск. При этом Россия требовала признание Донецкой и Луганской "народных республик" в границах Донецкой и Луганской областей, демилитаризации Украины и закрепления нейтрального статуса страны.
Во время переговоров делегации двух стран определили ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения. После чего стороны разъехались на консультации.
Украинскую делегацию на переговорах представляют:
В российскую делегацию вошли:
В 4:35 утра 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о спецоперации на территории Украины. Таким образом, он фактически объявил войну Украине и в тот же день российские военнослужащие начали обстреливать украинские города.
В Украине сразу было введено военное положение, а во многих городах - комендантский час.
Уже восьмые сутки украинские войска, добровольцы и мирные жители дают отпор российскому агрессору.
По данный украинских властей, более 9 тысяч российских военных убиты и ранены. При этом сотни человек находятся в плену. Российские солдаты единогласно заявляют, что они якобы не знали, что едут на войну в Украину. По их словам, их отправляли на "учения".
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