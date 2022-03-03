Другий раунд переговорів України з Росією: перші подробиці

За словами радника глави Офісу президента України Михайла Подоляка, другий раунд переговорів з Росією завершився майже безрезультатно - отримати результатів, на які розраховували, не вдалося. При цьому сторони домовилися з деяких питань, зокрема:

з гуманітарних питань, включаючи можливість тимчасового припинення вогню для організації гуманітарних коридорів;

найближчим часом Україна та Росія створять канали зв'язку та взаємодій з гуманітарних коридорів.

"Сторони досягли розуміння про спільне забезпечення гуманітарних коридорів для евакуації мирного цивільного населення, а також для доставки медикаментів та продуктів харчування до місць найбільш запеклих боїв, з можливістю, наголошую, тимчасового припинення вогню на період, коли здійснюватиметься евакуація в секторах, де вона проводиться ", – сказав Подоляк за підсумками переговорів.

Він додав, що евакуація проводитиметься не скрізь, а лише у тих місцях, де будуть знаходитися гуманітарні коридори. За його словами, на час евакуації можливим буде припинення вогню.

"З цією метою найближчим часом буде організовано спеціальні канали зв'язку та взаємодії, і буде сформовано відповідні логістичні процедури", - уточнив радник голови ОП.

Перший раунд переговорів

28 лютого на білорусько-українському кордоні в районі річки Прип'ять пройшов перший раунд переговорів України і Росії.

В ході годинних переговорів Київ наполягав на припиненні обстрілів на території України і виведення російських військ. При цьому Росія вимагала визнання Донецької та Луганської "народних республік" в межах Донецької та Луганської областей, демілітаризації України та закріплення нейтрального статусу країни.

Під час переговорів делегації двох країн визначили ряд пріоритетних тем, за якими намітилися певні рішення. Після чого сторони роз'їхалися на консультації.

Делегація

Українську делегацію на переговорах представляють:

заступник голови МЗС Микола Точицький,

міністр оборони Олексій Резніков,

радник голови офісу президента Михайло Подоляк,

голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія,

народний депутат Рустем Умеров,

перший заступник голови української делегації в Тристоронній контактній групі Андрій Костін.

До російської делегації увійшли:

помічник президента РФ Володимир Мединський,

заступник міністра оборони,

заступник міністра закордонних справ Андрій Руденко,

голова Комітету Державної Думи з міжнародних справ Леонід Слуцький,

посол Росії в Білорусі Борис Гризлов.

Війна в Україні

О 4:35 ранку 24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив про спецоперацію на території України. Таким чином, він фактично оголосив війну Україні і того ж дня російські військовослужбовці почали обстрілювати українські міста.

В Україні відразу було введено воєнний стан, а в багатьох містах - комендантську годину.

Вже восьму добу українські війська, добровольці та мирні жителі дають відсіч російському агресору.

За даними української влади, понад 9 тисяч російських військових вбито і поранено. При цьому сотні людей перебувають у полоні. Російські солдати одноголосно заявляють, що вони нібито не знали, що їдуть на війну в Україну. За їхніми словами, їх відправляли на"навчання".