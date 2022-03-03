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Второй раунд переговоров с Россией: агрессор переоценивает требования

Автор: Наталья Скороход

Россия переоценивает свои возможности, выставляя Украине требования во время переговоров о прекращения огня. Такое мнение высказали в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Центра противодействия дезинформации при СНБО.

Как известно, 3 марта состоится второй раунд переговоров по прекращению огня между Россией и Украиной. Украинская делегация примет участие в этой встрече, которая пройдет на территории Беларуси.

Россия требует от Украины выполнения следующих пунктов и позиций:

  • Крым - это часть России
  • Признание "Л/ДНР" в пределах Донецкой и Луганской областей
  • Демилитаризация
  • Денацификация

"Позиция агрессора выглядит крайне странно, учитывая количество убитых оккупантов и сожженной российской техники", - говорится в сообщении..

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Вторжение России в Украину