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Другий раунд переговорів з Росією: агресор переоцінює вимоги

Автор: Наталья Скороход

Росія переоцінює свої можливості, виставляючи Україні вимоги під час переговорів про припинення вогню. Таку думку висловили в Центрі протидії дезінформації при РНБО України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Центру протидії дезінформації при РНБО.

Як відомо, 3 березня відбудеться другий раунд переговорів щодо припинення вогню між Росією і Україною. Українська делегація візьме участь у цій зустрічі, яка пройде на території Білорусі.

Росія вимагає від України виконання наступних пунктів і позицій:

  • Крим - це частина Росії
  • Визнання "Л / ДНР" в межах Донецької та Луганської областей
  • Демілітаризація
  • Денацифікація

"Позиція агресора виглядає вкрай дивно, враховуючи кількість убитих окупантів і спаленої російської техніки", - йдеться в повідомленні..

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Вторгнення Росії до України