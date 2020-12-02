ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Боевики дважды открывали огонь на Донбассе

Донбасс, Среда 02 декабря 2020 07:20
Боевики дважды открывали огонь на Донбассе
Фото: Ситуация на Донбассе (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Даша Харченко

На протяжении прошлых суток, 1 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники дважды нарушили режим прекращения огня. В частности огневую активность противника с применением стрелкового оружия зафиксировано неподалеку от населенного пункта Катериновка.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

Кроме того, из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия противник вел огонь неподалеку Попасной.

От начала текущих суток, 2 декабря, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

Объединенные силы контролируют ситуацию в районе проведения операции.

Напомним, в период с 1 августа по 31 октября 2020 года Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине не зафиксировала жертв среди гражданского населения на Донбассе в результате активных боевых действий. Это объясняют внедрением усиленного режима прекращения огня.

РБК-Украина писало, что на Донбассе с вечера 27 по вечер 29 ноября Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 163 обстрела. Большинство из них - в Луганской области.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество Донбасс

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь