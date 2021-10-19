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Второй осенний привет от Apple: дорогие MacBook Pro и AirPods 3 в новом дизайне

Новина українською →
Вторник 19 октября 2021 15:35
Второй осенний привет от Apple: дорогие MacBook Pro и AirPods 3 в новом дизайне

Не успел мир нарадоваться новой линейкой iPhone 13, как Тим Кук вернулся еще с одной презентацией! И это было вау! Рассказываем, почему ты захочешь обновить свой ноут и наушники.

AirPods 3: больше заряда - больше музыки!

Твои AirPods уже не последние! Спешим сообщить, что Apple сделал апгрейд беспроводных наушников не только внешне, но и внутри и представил новую линейку AirPods 3.

Третье поколение компактных беспроводных вкладышей объединили в себе премиальный дизайн AirPods Pro и классическую форму, но без силиконовых амбушюр. Это значит, что их посадка стала более удобной и универсальной.

Какая же премьера без крутых улучшений? В AirPods 3 ты их точно оценишь:

  • Защита от воды. Но купаться с ними нельзя
  • До 6 часов работы без кейса и до 30 часов работы с кейсом
  • За 5 минут можно зарядить на 1 час
  • Кейс заряжается через MagSafe
  • Есть «пространственное аудио» и поддержка Dolby Atmos

Второй осенний привет от Apple: дорогие MacBook Pro и AirPods 3 в новом дизайнеПоспеши, ведь совсем скоро в Цитрусе ты сможешь приобрести AirPods с максимальной выгодой!

Второй осенний привет от Apple: дорогие MacBook Pro и AirPods 3 в новом дизайне

MacBook на чипах M1 Pro и М1 Max: меньше рамок, больше мощи!

Этого события, без преувеличений, ждали все! Впервые за три года Тим Кук удивил инновационными и супер-мощными ноутбуками.

В MacBook Pro доступны два варианта мощных процессоров — M1 Pro и M1 Max. Их производительность превышает предыдущие решения в 3,7 раза, а обработка графики быстрее в 13 раз!

Второй осенний привет от Apple: дорогие MacBook Pro и AirPods 3 в новом дизайне

Второй осенний привет от Apple: дорогие MacBook Pro и AirPods 3 в новом дизайнеApple показали сразу две версии новинок: с диагональю 14,2 и 16,2 дюймов. В первом варианте MacBook Pro может работать до 17 часов без подзарядки, а во втором - время работы составляет до 21 часов.

Новые ноутбуки получили по 16 ГБ оперативной памяти в «базовых» комплектациях, с возможностью увеличения до 32 и 64 ГБ в зависимости от процессора. Накопители при этом могут комплектоваться объемом до 8 ТБ со скоростью чтения 7,4 ГБ/с.

Второй осенний привет от Apple: дорогие MacBook Pro и AirPods 3 в новом дизайне

Второй осенний привет от Apple: дорогие MacBook Pro и AirPods 3 в новом дизайнеИз видимых преимуществ:

  • Новая клавиатура без Touch Bar: только физические кнопки
  • Уменьшенные рамки
  • Три порта Thunderbolt, HDMI, слот для SD-карт, 3,5 мм Jack для наушников
  • Магнитный разъем для зарядки MagSafe

При этом, к M1 Pro можно подключить до двух дисплеев Apple Pro Display XDR, а с чипом M1 Max — до 3-х таких мониторов и телевизор с разрешением 4K.

Хоть в новинках и не появился Face ID, веб-камера все же стала лучше. Встроенные микрофоны также доработали, снизив порог шума на 60%. Это значит, что записываемый звук станет намного чище.

Новинки действительно дорогие, но оно того стоит! Мы предполагаем, что приобрести MacBook Pro в Украине можно будет от 64999 гривен до 110999 гривен. Но финальные цены могут незначительно измениться в ту или иную сторону.

Совсем скоро ты сможешь заказать один из новеньких MacBook Pro в Цитрусе!

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