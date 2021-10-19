Другий осінній привіт від Apple: дорогі MacBook Pro і AirPods 3 у новому дизайні

Не встиг світ натішитися новою лінійкою iPhone 13, як Тім Кук повернувся ще з однією презентацією! І це було вау! Розповідаємо, чому ти захочеш оновити свій ноут і навушники.

AirPods 3: більше заряду - більше музики!

Твої AirPods вже не останні! Поспішаємо повідомити, що Apple зробив апгрейд бездротових навушників не тільки зовні, але і всередині та представив нову лінійку AirPods 3.

Третє покоління компактних бездротових вкладишів об'єднали в собі преміальний дизайн AirPods Pro і класичну форму, але без силіконових амбушюр. Це означає, що їх посадка стала більш зручною і універсальною.

Яка ж прем'єра без крутих поліпшень? У AirPods 3 ти їх точно оціниш:

Захист від води. Але купатися з ними не можна

До 6 годин роботи без кейса і до 30 годин роботи з кейсом

За 5 хвилин можна зарядити на 1 годину

Кейс заряджається через MagSafe

Є «просторове аудіо» і підтримка Dolby Atmos

Поспішай, адже зовсім скоро у Цитрусі ти зможеш придбати AirPods 3 з максимальною вигодою!

MacBook на чіпах M1 Pro і М1 Max: менше рамок, більше потужності!

На цю подію, без перебільшень, чекали всі! Вперше за три роки Тім Кук здивував інноваційними і супер-потужними ноутбуками.

У MacBook Pro доступні два варіанти потужних процесорів - M1 Pro і M1 Max. Їх продуктивність перевищує попередні рішення у 3,7 рази, а обробка графіки швидше в 13 разів!

Apple показали відразу дві версії новинок: з діагоналлю 14,2 і 16,2 дюймів. У першому варіанті MacBook Pro може працювати до 17 годин без підзарядки, а в другому час роботи становить до 21 годин.

Нові ноутбуки отримали по 16 ГБ оперативної пам'яті в «базових» комплектаціях, з можливістю збільшення до 32 і 64 ГБ в залежності від процесора. Накопичувачі при цьому можуть бути об'ємом до 8 ТБ зі швидкістю читання 7,4 ГБ / с.

З видимих ​​переваг:

Нова клавіатура без Touch Bar: тільки фізичні кнопки

зменшені рамки

Три порта Thunderbolt, HDMI, слот для SD-карт, 3,5 мм Jack для навушників

Магнітний роз'єм для зарядки MagSafe

При цьому, до M1 Pro можна підключити до двох дисплеїв Apple Pro Display XDR, а з чіпом M1 Max - до 3-х таких моніторів і телевізор з роздільною здатністю 4K.

Хоч в новинках і не з'явився Face ID, веб-камера все ж стала краще. Вбудовані мікрофони також допрацювали, знизивши поріг шуму на 60%. Це означає, що звук буде записуватися набагато чистішим.

Новинки дійсно дорогі, але воно того варте! Ми припускаємо, що придбати MacBook Pro в Україні можна буде від 64999 гривень до 110999 гривень. Але фінальні ціни можуть незначно змінитися в ту чи іншу сторону.

Зовсім скоро ти зможеш замовити один з новеньких MacBook Pro у Цитрусі!