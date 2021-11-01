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Второй месяц подряд температура в Киеве была ниже климатической нормы

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Украина, Понедельник 01 ноября 2021 13:17
Второй месяц подряд температура в Киеве была ниже климатической нормы Фото: в октябре в Киеве было холоднее нормы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Среднемесячная температура воздуха октября в Киеве составила 8,4 градусов тепла. Это ниже климатической нормы 1991-2020 годов на 0,2 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Центральной геофизической обсерватории.

Как отмечают метеорологи, теплее всего было 21 октября, когда максимальная температура достигла 18,8 градусов тепла, а холоднее всего - 26 октября, когда минимальная температура опустилась под утро до 2,4 градусов мороза.

На проспекте Науки выпало всего 2 мм осадков, что составляет 4% климатической нормы. В рейтинге самых сухих нынешний октябрь в столице был третьим с 1891 года.

Напомним, среднемесячная температура воздух сентября в Киеве составил 13,6 градусов тепла. Это ниже климатической нормы 1991-2020 годов на 1,3 градусов.

Напомним, ночь на пятницу, 22 октября, в Киеве оказалась самой теплой за 141 год. Минимальная температура не опустилась ниже 12,0 градусов тепла. Это первый температурный рекорд в столице этой осенью.

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