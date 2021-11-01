Другий місяць поспіль температура в Києві була нижче кліматичної норми
Середньомісячна температура повітря жовтня у Києві становила 8,4 градусів тепла. Це нижче за кліматичну норму 1991-2020 років на 0,2 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Центральної геофізичної обсерваторії.
Як зазначають метеорологи, найтеплішим днем було 21 жовтня, коли максимальна температура досягла 18,8 градусів тепла, а найхолоднішим - 26 жовтня, коли мінімальна температура опустилась під ранок до 2,4 градусів морозу.
На проспекті Науки випало лише 2 мм опадів, що становить 4% кліматичної норми. У рейтингу найсухіших цьогорічний жовтень у столиці був третім з 1891 року спостережень.
Нагадаємо, середньомісячна температура повітря вересня у Києві становила 13,6 градусів тепла. Це нижче за кліматичну норму 1991-2020 років на 1,3 градусів.
Нагадаємо, ніч на п'ятницю, 22 жовтня, у Києві виявилася найтеплішою за 141 рік. Мінімальна температура не опустилась нижче 12,0 градусів тепла. Це перший температурний рекорд в столиці цієї осені.