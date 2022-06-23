Второй фронт. Есть ли угроза нового нападения на Украину со стороны Беларуси

Риторика беларусского диктатора Александра Лукашенко словно маятник качается в разные стороны в зависимости от градуса давления на него со стороны Кремля. Он не раз заявлял, что его армия не будет вторгаться в Украину. Но чтобы понять цену любых слов минского режима, стоит вспомнить: за считанные дни до полномасштабной войны в минобороны РБ заверяли, что с их территории никаких рисков и угроз для нашей страны нет.

Лукашенко уже стал соучастником агрессии Кремля, дав ему плацдарм для атак на Украину. Тысячи разрушенных зданий и жизней – это последствия ударов российской авиации и ракет, которые взлетают из Беларуси. Тысячи убитых и замученных в наших северных областях – это преступления кремлевских боевиков, которым Лукашенко предоставил территорию своей страны как "проходной двор".

Но и этого Путину, кажется, уже недостаточно. Несколькодневная "спецоперация" Кремля затянулась почти на четыре месяца, о чем, собственно, говорил и сам лидер беларусского режима. "Продвижений" у российских войск либо нет, либо они идут слишком медленными темпами.

Чтобы переломить ситуацию, Путин, похоже, хочет открыть еще один фронт, заставив Лукашенко напасть на северные области Украины. Очень много факторов указывают на то, что беларусская армия действительно готовится к войне.

Маневры Беларуси

Наши силовые и разведывательные органы еще в марте допускали, что Лукашенко может напасть на Украину вместе с Путиным. Вероятно, такой сценарий и вправду рассматривался кремлевским командованием, чтобы прорвать наши границы со всех сторон. Почему же Беларусь сразу не вступила в войну – по этому поводу можно выстраивать разные теории.

Одна из них завязана на беларусском референдуме по изменению конституции, который был намечен на 27 февраля. До дня голосования минский режим не решался идти на любые турбулентные шаги, чтобы не расшатывать обстановку внутри страны. Тогда же стало ясно, что в кремлевской "спецоперации" что-то пошло не по плану и российский "блицкриг" не задался. Возможно, именно по этой причине беларусский диктатор решил увильнуть или хотя бы на время отложить свое участие в войне.

Беларусская армия может открыто выступить союзником РФ в войне против Украины (фото: twitter.com / armscontrol_rus)

Какие у Путина есть рычаги давления на Лукашенко, чтобы привлечь его к своей "авантюре", можно разве что догадываться. Однако последние события, разворачивающиеся в Беларуси, заставляют наше командование еще более пристально следить за северными рубежами.

Во-первых, минобороны РБ создало южное оперативное командование и разместило семь батальонов своих войск в Брестской и Гомельской областях рядом с границей. Это примерно 3,5-4 тысячи личного состава, большая часть которых – это силы специальных операций. Для сравнения, вся армия Беларуси насчитывает около 60 тысяч человек, но недавно представители режима заявили о планах увеличить ее до 80 тысяч.

Во-вторых, государственные СМИ уже вовсю вещают в унисон с российской пропагандой, выдавая кремлевские нарративы о "зверствах киевской хунты". Сам Лукашенко публично допустил, что его армии придется "воевать" за западные области Украины. Такие заявления также ложатся в информационную почву для вторжения.

Но больше всего беспокойства добавляют различные проверки боевой готовности вооруженных сил Беларуси. Один из этапов их учений, по заявлениям минобороны республики, касался перехода "с мирного на военное время". В начале июня армия РБ тренировалась создавать и перебрасывать ударные группировки. А до 1 июля беларусские солдаты участвуют в "мобилизационных учениях".

Кстати, примерно в этот период планируется встреча Путина и Лукашенко на полях форума регионов в Гродно, во время которой, возможно, будет вновь обсуждаться миссия минского режима в кремлевской войне.

Пока действия беларусского диктатора заставляют удерживать часть наших сил на севере и мешают перебрасывать войска на другие направления. Но едва ли все последние шаги Минска можно трактовать сугубо как отвлекающий маневр или пыль в глаза Путину.

Лукашенко уже дал Путину плацдарм для нападения на Украину (фото: GettyImages)

Военный эксперт из Беларуси Егор Лебедок полагает, что активность военных РБ – это, с одной стороны, сдерживающие маневры. А с другой – подготовка к возможной обороне.

"Поскольку картина мира военно-политического руководства Беларуси действительно предполагает, что на них нападет Украина или натовские войска с территории Украины – это не штамп белпропаганды, а реальное восприятие ними мира, то масштабные действия беларусских войск на южном направлении в такой парадигме мышления являются сдерживающими демонстративными действиями", – сказал РБК-Украина Лебедок.

Так вооруженные силы РБ хотят показать, что в случае нападения, они будут отвечать, считает собеседник. При этом он допустил: оборонительные учения во многом могут использоваться и для отработки наступления. Украинские эксперты склоняются именно к этой версии.

Если Лукашенко нападет

Численности и уровня боеспособности беларусских войск явно недостаточно для того, чтобы провести масштабное наступление на северные регионы Украины. Во всех бригадах вооруженных сил РБ служат солдаты срочной службы. Их гибель на чужой территории вызовет недовольство внутри страны, отметил Лебедок. Можно сделать сводные подразделения из контрактников, но этого все равно недостаточно, уточнил собеседник.

"Если говорить о самостоятельных действиях ВС Беларуси в наступлении на Украину, то единственный вариант действий, который относительно минимален по возможным потерям для ВС Беларуси – это ведение разведывательной, диверсионной деятельности и проведение специальных операций силами ССО на территории Украины", – предположил Лебедок.

Прежде всего, речь идет о перекрытии каналов поставок иностранного вооружения через западные регионы. Чтобы провести такую операцию, армия Лукашенко может наступать по направлению на Волынскую или Ровенскую область. Правда, есть большие сомнения, что эти задачи посильны для беларусских войск.

"Лукашенко принуждают воевать. Те военно-политические задачи, которые ему ставит Путин – едва ли реальны, если ему, действительно, отводят функцию по перерезанию каких-либо коммуникаций. Скорее всего, главная задача – это открытие второго фронта, что повлечет за собой сковывание и отвлечение части наших войск, сил и средств", – объяснил изданию координатор группы "Информационное сопротивление", полковник Константин Машовец.

Армия Беларуси вряд ли сможет вести наступление самостоятельно (фото: GettyImages)

В Главном управлении разведки Минобороны утверждают, что никакой угрозы с белорусской стороны пока нет. Однако большинство опрошенных РБК-Украина экспертов полагает, что Беларусь может вступить в войну, если российская армия вернется к нашим северным границам. Гипотетический сценарий – когда кремлевские боевики вновь двинуться на Киевскую или Черниговскую области, а беларусы пойдут на западные регионы. Либо же армии РБ отведут функцию по прикрытию тылов российских войск.

"На данный момент я бы сказал, что действия беларусских ВС против Украины возможны только в случае повторного начала боевых действий российскими войсками по захвату Киева или в случае серьезного уничтожения ВСУ на юге, при котором на севере не останется серьезных сил и это можно использовать для открытия второго фронта в целях скорейшего нанесения поражения Украине", – допустил Лебедок.

Небольшая часть российских боевиков по-прежнему находится на территории республики. Но сейчас их точно нет в таком количестве, чтобы прорвать наши северные рубежи. Нельзя исключать, что в случае "успехов" на Донбассе, Кремль может высвободить часть своих сил и перебросить их для усиления своей группировки в Беларуси. Но и оборона всех северных областей Украины уже далеко не на том уровне, на котором она была до 24 февраля.

"Мы активно укрепляем нашу северную границу. С нашей стороны идет постоянная работа с военными относительно усиления обороны Киевской области. Несколько раз я также выезжал на проверки северной части нашей области. Там готовятся рубежи, позиции, проводятся инженерные работы, строим оборонные сооружения. Конечно же, там также постоянно дислоцируются наши военные", – сказал РБК-Украина глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

По его словам, все Силы обороны находятся на своих позициях и несут дежурство в круглосуточном режиме. Об этом также отчитывается руководство Волынской, Ровенской и Житомирской областей.

ВСУ готовы "встречать" беларусских солдат (фото: GettyImages)

К тому же весь участок границы между Украиной и Беларусью очень сложный в плане проведения любой наземной операции, говорит военный аналитик, полковник Сергей Грабский. Для этого требуется колоссальное количество войск и техники.

"Пока что мы не видим такой концентрации сил и средств, которые бы свидетельствовали о том, что может быть совершена сухопутная атака. Кстати, результаты так называемой киевской и черниговской операции российских войск доказали то, что они не могут проводить нападение на том направлении сухопутными войсками", – объяснил изданию Грабский.

При этом он обращает внимание на другой потенциальный риск, исходящий со стороны Беларуси. На аэродроме Барановичи зафиксирован прилет российских самолетов. Это значит, что Россия может нарастить интенсивность авиационных ударов по Украине.

"Мы не можем исключить возможность нанесения террористических ударов по Сарнам, Коростеню с развитием ударов по Луцку, Ровно и, возможно, по Львову и Тернополю. Но это будут сугубо террористические удары, поскольку российская армия сейчас не способна проводить воздушные операции в тех масштабах, которые могли бы нанести серьезный вред и повлиять на ситуацию", – отметил Грабский.