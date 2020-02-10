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Второй фигурант "дела 26 февраля" Асанов просит снять с него судимость

Новости » Общество     10.02.2020 - 19:35
Второй фигурант "дела 26 февраля" Асанов просит снять с него судимость
Фото: Али Асанов (memohrc.org)

Али Асанов уже полтора года находится под условным сроком

Фигурант "дела 26 февраля" Али Асанов подал ходатайство в суд об отмене условного осуждения и снятии судимости. Об этом сообщила его супруга Эльнара Асанова, передает "Крым.Реалии".

Она отметила, что Али уже полтора года находится под условным сроком.

"В связи с этим мы сегодня подали ходатайство в суд, в котором просим, чтобы с нас сняли обвинения, чтобы Али смог устроиться на работу. Семья у нас большая. Когда срок висит особо не поработаешь, потому что нужно ходить регулярно отмечаться в полиции", – рассказала Эльнара Асанова.

Отметим, 26 февраля 2014 года перед зданием крымского парламента состоялся масштабный митинг сторонников и противников территориальной целостности Украины.

В числе первых на митинге были крымскотатарские и проукраинские активисты, им противостояли пророссийские активисты во главе с "Русским единством", возглавляемым Сергеем Аксеновым.

Ранее "Верховный суд Крыма отклонил апелляцию стороны защиты осужденных по "делу 26 февраля" Али Асанова и Мустафы Дегерменджи и оставил в силе приговор.

Напомним, судья в аннексированном Крыма принял решение об отмене условного осуждения до истечения испытательного срока в отношении фигуранта "дела 26 февраля" Мустафы Дегерменджи.

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