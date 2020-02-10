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Другий фігурант "справи 26 лютого" Асанов просить зняти з нього судимість

Новини » Суспільство     10.02.2020 - 19:35
Другий фігурант "справи 26 лютого" Асанов просить зняти з нього судимість
Фото: Алі Асанов (memohrc.org)

Алі Асанов вже півтора року перебуває під умовним терміном

Фігурант "справи 26 лютого" Алі Асанов подав клопотання до суду про скасування умовного засудження та зняття судимості. Про це повідомила його дружина Ельнара Асанова, передає "Крым.Реалии".

Вона зазначила, що Алі вже півтора року перебуває під умовним терміном.

"У зв'язку з цим ми сьогодні подали клопотання в суд, в якому просимо, щоб з нас зняли звинувачення, щоб Алі зміг влаштуватися на роботу. Сім'я у нас велика. Коли термін висить особливо не попрацюєш, тому що потрібно ходити регулярно відмічатися в поліції", – розповіла Ельнара Асанова.

Відзначимо, 26 лютого 2014 року перед будівлею кримського парламенту відбувся масштабний мітинг прихильників і противників територіальної цілісності України.

В числі перших на мітингу були кримськотатарські та проукраїнські активісти, їм протистояли проросійські активісти на чолі з "Русским единством", очолюваним Сергієм Аксьоновим.

Раніше "Верховний суд Криму відхилив апеляцію сторони захисту засуджених за "справі 26 лютого" Алі Асанова і Мустафи Дегерменджи і залишив у силі вирок.

Нагадаємо, суддя у анексованому Криму ухвалив рішення про скасування умовного засудження до закінчення випробувального терміну стосовно фігуранта "справи 26 лютого" Мустафи Дегерменджи.

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