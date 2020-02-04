В аннексованном Крыму с фигуранта "дела 26 февраля" сняли судимость

Фото: указатель "республика Крым" (wikimapia)

Приговор вступит в законную силу в течение 10 дней

Судья в анексованому Крыма принял решение об отмене условного осуждения до истечения испытательного срока в отношении фигуранта "дела 26 февраля" Мустафы Дегерменджи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

По словам матери Мустафы Дегерменджи Алие Дегерменджи, российский прокурор не возражал против снятия судимости.

"Приговор вступит в законную силу в течение 10 дней. Честно говоря, не ожидала даже. Эмоции зашкаливают. Мы, уезжая туда, думали, что так быстро не закончится. Потому что дело большое, там были и пострадавшие. Но когда они зашли в суд и почти сразу вышли, я, конечно, не ожидала. Мы ехали в машине домой, и я просто не могла сидеть на месте. Я сейчас очень хочу, чтобы каждая мама, сестра, жена, дочь почувствовали то же самое, что и я. Это непередаваемое ощущение, когда твой сын наконец-то свободен!", - рассказала Алие Дегерменджи.

Также адвокат Айдер Азаматов рассказал, что суд не снял обвинения с Дегерменджи, а только уволил его раньше срока, который он должен был находиться под условным сроком.

"Согласно законодательству, лицо, которое отбыло половину условного срока по этой статье имеет право на условно-досрочное освобождение. Здесь ни в коем случае суд не снял с него обвинения никакие, потому что он был осужден, его не оправдали, а лишь освободили раньше срока", - сказал он.

Отметим, "Центральный районный суд" Симферополя 19 июня приговорил фигурантов "дела 26 февраля" к условным срокам. Али Асанов и Мустафа Дегерменджи получили по 4 года и 6 месяцев условно, Арсен Юнусов и Эскендер Кантемиров - 4 года условно, Эскендер Емирваліеев - 3 года и 6 месяцев условно с испытательным сроком 3 года каждому.

Отметим, 26 февраля 2014 года перед зданием крымского парламента состоялся масштабный митинг сторонников и противников территориальной целостности Украины.

В числе первых на митинге были крымскотатарские и проукраинские активисты, им противостояли пророссийские активисты во главе с "Русским единством", возглавляемым Сергеем Аксеновым.

Напомним, "Верховный суд Крыма отклонил апелляцию стороны защиты осужденных по " делу 26 февраля " Али Асанова и Мустафы Дегерменджи и оставил в силе приговор. Об этом сообщил адвокат Эдем Семедляев.

РБК-Украина писало, что "суд" в Крыму много раз откладывал объявление приговора по делу "26 февраля".