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Второй день Рош ха-Шана в Умани: в МВД рассказали о ситуации в городе

Умань, Воскресенье 20 сентября 2020 20:40
Второй день Рош ха-Шана в Умани: в МВД рассказали о ситуации в городе
Фото: хасиды в Умани (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Ситуация в Умани, где второй день хасиды-паломники празднуют Рош ха-Шана - иудейский Новый год, стабильная и контролируемая правоохранителями. Второй день празднования прошел без нарушений общественного порядка.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.

В течение 20 сентября правоохранители не зафиксировали ни одного административного или уголовного правонарушения в районе проведения паломничества.

Напомним, в Умани правоохранители задержали мужчину, который в социальной сети призывал к межнациональной вражде и уничтожению евреев.

Кроме того, накануне празднования Рош ха-Шана в Умани создали систему постов и патрулей для обеспечения правопорядка и безопасности.

Как писало РБК-Украина, полицейские составили 7 административных протоколов в районах паломничества хасидов в Умани.

Отметим, в материале "Мы страдали достаточно". Как хасиды в Умани отмечают Рош ха-Шана во время пандемии" вы можете прочитать о том, что происходило в городе во время празднования иудейского Нового года.

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Новости Украины Общество Министерство внутренних дел УкраиныУманьхасиды
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