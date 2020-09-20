ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Другий день Рош га-Шана в Умані: в МВС розповіли про ситуацію в місті

Умань, Неділя 20 вересня 2020 20:40
Другий день Рош га-Шана в Умані: в МВС розповіли про ситуацію в місті
Фото: хасиди в Умані (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Ситуація в Умані, де другий день хасиди-паломники святкують Рош га-Шана - юдейський Новий рік, стабільна та контрольована правоохоронцями. Другий день святкування пройшов без порушень громадського порядку.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

Впродовж 20 вересня правоохоронці не зафіксували жодного адміністративного чи кримінального правопорушення в районі проведення паломництва.

Нагадаємо, в Умані правоохоронці затримали чоловіка, який у соціальній мережі закликав до міжнаціональної ворожнечі та знищення євреїв.

Крім того, напередодні святкування Рош га-Шана в Умані створили систему постів та патрулів для забезпечення правопорядку та безпеки.

Як писало РБК-Україна, поліцейські склали 7 адміністративних протоколів в районах паломництва хасидів в Умані.

Зазначимо, в матеріалі "Ми страждали достатньо". Як хасиди в Умані відзначають Рош га-Шана під час пандемії" ви можете прочитати про те, що відбувалося в місті під час святкування юдейського Нового року.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство Міністерство внутрішніх справ УкраїниУманьхасиды
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся