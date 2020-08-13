Во втором туре выборов Зеленский снова победил бы Порошенко

Если бы выборы президента Украины состоялись в конце июля 2020 года, то за Владимира Зеленского проголосовали бы 33,4% граждан (среди тех, кто определился и пойдет на выборы). Во втором туре он может получить 68,4% голосов.

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра "Социс" и Центра Разумкова.

По данным опроса, в первом туре за Петра Порошенко планируют голосовать 17,8% избирателей, за Юрия Бойко - 15,7%, за Юлию Тимошенко - 8,8%, за Игоря Смешко - 8,8%.

Во втором туре Зеленский может получить 68,4% голосов избирателей, Порошенко - 31,6%.

Совместное опроса Центра "Социс" и Центра Разумкова проведено 21 - 28 июля среди 4000 респондентов по всей Украине за исключение оккупированных Россией территорий. Метод сбора первичной социологической информации - стандартизированное интервью "face-to-face" по месту постоянного проживания респондентов.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в середине июля 2020 года за Владимира Зеленского проголосовали бы 30,2% граждан.

Отметим, в первом туре президентских выборов 31 марта 2019 года Владимир Зеленский получил 30,2% голосов Петр Порошенко - 16%. Во втором туре 21 апреля за Зеленского проголосовали 73,2% избирателей, за Порошенко - 24,5% украинцев.