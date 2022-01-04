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Во втором китайском городе-миллионнике ввели локдаун из-за вспышки COVID

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Китай, Вторник 04 января 2022 23:04
Во втором китайском городе-миллионнике ввели локдаун из-за вспышки COVID Фото: во втором китайском городе-миллионнике ввели локдаун из-за вспышки COVID (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Китайское правительство ввело суровый локдаун в еще одном многомиллионном городе Юйчжоу. Причиной стали 3 случая бессимптомного течения болезни COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ВВС.

Правительство приостановило работу общественного транспорта в городе и запретило передвижение на автомобилях.

В большинстве районов города жителям запрещено покидать свои дома, а еще в нескольких также запретили кому-либо заходить в здания.

Власть разрешила работать только предприятиям, производящим жизненно необходимые вещи. Все развлекательные заведения и магазины закрыты.

В понедельник в Китае зарегистрировали всего 175 случаев заболевания. В провинции Хэнань, в котором расположен Ючжоу, зарегистрировали 5 случаев заболевания, включая три уже упомянутых.

В китайских соцсетях отдельные пользователи выразили удивление такими строгими мерами из-за тройки случаев заражения, но в целом большинство жителей согласны с реакцией правительства на случаи заражения в регионе.

В Юйчжоу живут более 1,2 миллиона человек. Китайское правительство соблюдает строгие ограничения, чтобы не допускать попадания вируса в страну и его дальнейшего распространения.

Ранее мы писали, что в китайском городе-миллионнике ввели локдаун.

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