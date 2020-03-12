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Второго задержанного участника похищения Вербицкого и Луценко взяли под стражу

Новости » Общество     12.03.2020 - 17:37
Второго задержанного участника похищения Вербицкого и Луценко взяли под стражу
Фото: погибший активист Юрий Вербицкий (wikipedia.org)

Подозреваемого взяли под стражу до 8 мая

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей второму задержанному участнику похищения активистов Евромайдана Игоря Луценко и Юрия Вербицкого. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Сообщается, что суд отправил подозреваемого под стражу на 60 суток. Он будет находиться под арестом до 8 мая.

Напомним, в четверг, 12 марта, правоохранители задержали второго подозреваемого в деле о похищении активистов Евромайдана Луценко и Вербицкого. Подозреваемый непосредственно принимал участие в похищении активистов.

Отметим, в конце февраля суд дал разрешение на задержание подозреваемого в связи с его неявкой для вручения подозрения. При этом прокуроры сообщили ему подозрение заочно.

Ранее РБК-Украина писало, что 10 марта правоохранители задержали Сергея Мыслывого - подозреваемого в деле об убийстве Юрия Вербицкого и похищении Игоря Луценко. В Офисе генерального прокурора сообщили, что Мысливый почти 5 лет жил по поддельному паспорту.

Также сообщалось, что всего в Государственном бюро расследований находится более 50 уголовных дел Майдана.

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