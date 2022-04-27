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Второго фронта не будет: Гарибашвили отказался освобождать оккупированную территорию Грузии

Фото: премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили (GettyImages)
Автор: Александр Белоус

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что никакого "второго фронта" не будет. Так он прокомментировал высказывание советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича, согласно которому, у Грузии есть историческая возможность вернуть контроль над Абхазией и Цхинвальским регионом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости-Грузия".

"Никакого второго фронта, никакой второй войны в Грузии не будет. Это наша принципиальная позиция", - заявил Гарибашвили.

Он вновь повторил свою позицию относительно причин грузино-российской войны 2008 года, согласно которой, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили "допустил самую огромную, неисправимую ошибку, когда не смог избежать войны, в результате чего страна была разрушена".

"Если бы сегодня Саакашвили был у власти, то здесь была бы война", - заявил Гарибашвили.

Самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение" и большая часть оппозиции резко критикуют власти за отказ устанавливать собственные санкции против РФ из-за войны в Украине. Правящая партия объясняет это решение тем, что от таких санкций пострадает только сама Грузия, а оппозицию обвиняет в попытке втянуть страну в войну.

Ранее Арестович заявил, что ни нынешнее руководство Молдовы, ни тем более руководство Грузии, не являются "людьми войны". По его словам, для руководства Молдовы и Грузии война - это ужас, с которым они не хотят столкнуться. При этом он согласился с тем, что включиться в военные действия мог был экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Грузия