Второго фронта не будет: Гарибашвили отказался освобождать оккупированную территорию Грузии

"Никакого второго фронта, никакой второй войны в Грузии не будет. Это наша принципиальная позиция", - заявил Гарибашвили.

Он вновь повторил свою позицию относительно причин грузино-российской войны 2008 года, согласно которой, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили "допустил самую огромную, неисправимую ошибку, когда не смог избежать войны, в результате чего страна была разрушена".

"Если бы сегодня Саакашвили был у власти, то здесь была бы война", - заявил Гарибашвили.

Самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение" и большая часть оппозиции резко критикуют власти за отказ устанавливать собственные санкции против РФ из-за войны в Украине. Правящая партия объясняет это решение тем, что от таких санкций пострадает только сама Грузия, а оппозицию обвиняет в попытке втянуть страну в войну.

Ранее Арестович заявил, что ни нынешнее руководство Молдовы, ни тем более руководство Грузии, не являются "людьми войны". По его словам, для руководства Молдовы и Грузии война - это ужас, с которым они не хотят столкнуться. При этом он согласился с тем, что включиться в военные действия мог был экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.