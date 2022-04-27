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Другого фронту не буде: Гарібашвілі відмовився звільняти окуповану територію Грузії

Фото: прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі (GettyImages)
Автор: Олександр Білоус

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що ніякого "другого фронту" не буде. Так він прокоментував висловлювання радника глави офісу президента України Олексія Арестовича, згідно з яким, у Грузії є історична можливість повернути контроль над Абхазією і Цхінвальським регіоном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини-Грузія".

"Ніякого другого фронту, ніякої другої війни в Грузії не буде. Це наша принципова позиція", - заявив Гарібашвілі.

Він знову повторив свою позицію щодо причин грузино-російської війни 2008 року, згідно з якою, колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі "допустив найбільшу, невиправну помилку, коли не зміг уникнути війни, в результаті чого країна була зруйнована".

"Якби сьогодні Саакашвілі був при владі, то тут була б війна", - заявив Гарібашвілі.

Найбільша опозиційна партія "Єдиний національний рух" і велика частина опозиції різко критикують владу за відмову встановлювати власні санкції проти РФ через війну в Україні. Правляча партія пояснює це рішення тим, що від таких санкцій постраждає тільки сама Грузія, а опозицію звинувачує в спробі втягнути країну у війну.

Раніше Арестович заявив, що ні нинішнє керівництво Молдови, ні тим більше керівництво Грузії, не є "людьми війни". За його словами, для керівництва Молдови і Грузії війна - це жах, з яким вони не хочуть зіткнутися. При цьому він погодився з тим, що включитися у військові дії міг був екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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Грузія