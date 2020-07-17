Во вторник состоится внеочередное заседание Рады

Внеочередное заседание Верховной рады состоится во вторник, 21 июля. Заседание запланировано на 12:00.

Об этом в своем Telegram-канале написал депутат ВР от фракции "Слуга народа" Александр Качура.

По его словам, заседание Рады продлиться примерно до 19:00.

Эту же информацию подтвердил глава Верховной рады Дмитрий Разумков перед закрытием сессии.

"Есть желание работать? Хорошо. Ваше желание исполнено. Жду всех во вторник в 12:00. Прошу не опаздывать", - заявил он.

В повестку дня Верховной рады включили рассмотрение законопроектов о "зеленом" тарифе, об оборонных закупках, об управлении отходами, о разведке и другие.

Фото: повестка дня Рады (t.me/kachuratut)

Напомним, ранее заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, что на внеочередном заседании могут рассмотреть законопроект о "зеленом" тарифе.