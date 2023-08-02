Вторгнення вертольотів Білорусі в Польщу: НАТО не обговорює застосування 5 статті

Північноатлантичний альянс не розглядає застосування принципу колективної безпеки після того, як білоруські бойові гелікоптери порушили кордон Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг речника Державного департаменту США Метью Міллера.

За його словами, США очікують, що всі країни країн поважатимуть повітряний простір інших держав. У цьому контексті Сполучені Штати продовжують серйозно ставитися до безпеки НАТО.

Міллер заявив, що його країна поки чітко не визначила, чи був цей інцидент навмисною провокацією Білорусі. Його має оцінювати влада Польщі, додав він.

"Я не збираюся випереджати будь-які заяви, які можуть бути зроблені нами чи будь-якою іншою країною НАТО. Існує процес, в рамках якого країни НАТО можуть застосувати статтю 5. На даному етапі ми цього не робили", - наголосив Міллер.

Принцип колективної безпеки

Нагадаємо, всі держави при вступі до НАТО зобов'язалися дотримуватися принципу колективної безпеки (5 стаття Північноатлантичного договору). Він полягає в тому, що напад на одну країну-члена Альянсу прирівнюється до нападу на всі країни-члени Альянсу.

Водночас 5 статтю не застосовували навіть у ситуації, коли на території Польщі під час масованого удару росіян по Україні впали ракети, внаслідок чого загинули люди. Тоді польська влада схилилася до версії про те, що це були ракети українського зенітного ракетного комплексу.

Гелікоптери Білорусі в Польщі

Нагадаємо, вчора, 2 серпня, білоруські бойові гелікоптери порушили кордон Польщі. Вони пролетіли над одним з сіл.

Після цього Міноборони Польщі повідомило НАТО, а Міністерство закордонних справ викликало тимчасового повіреного у справах Білорусі.

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