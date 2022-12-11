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Вторгнення в Україну стало тривожним сигналом про військові можливості ЄС, - Борель

Фото: Жозеп Боррель, голова дипломатії ЄС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Повномасштабне вторгнення росіян в Україну стало для Євросоюзу тривожним сигналом про військові можливості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови дипломатії ЄС Жозепа Борреля.

За його словами, цього тижня відбулася щорічна конференція Європейської оборонної агенції. Відправною точкою обговорень стала війна Росії проти України.

Боррель наголосив, що в ході конференції він розповів про важливість підтримки України у "політичному, економічному та військовому плані, тобто зброєю та навчанням, щоб вона могла витіснити загарбника".

"Ця війна також стала для всіх нас тривожним сигналом про наші військові можливості. Ми дали зброю Україні, але при цьому ми усвідомили, що наші військові запаси виснажені. З поверненням звичайної війни в серці Європи ми також усвідомили, що нам не вистачає критичних оборонних можливостей, щоб захистити себе від вищого рівня загроз на європейському континенті", - зазначив дипломат.

Нагадаємо, раніше Боррель закликав країни ЄС нарощувати оборонні замовлення для того, щоб у стислий термін забезпечити союзників та Україну необхідною кількістю озброєнь та боєприпасів.

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Жозеп БоррельЕвросоюзВійна Росії проти України