Вторгнення РФ в Україну - стратегічний провал. Продовжувати агресію марно, - Блінкен

"Наступного тижня ми відзначатимемо півтора року повномасштабного вторгнення Росії - півтора року бомбардувань українських шкіл і лікарень, використання як зброї продовольства і палива, вбивств і поранень тисяч українців і навіть викрадення українських дітей. Стільки ж часу народ України демонстрував видатну мужність і стійкість", - сказав Блінкен.

Він зазначив, що Сполучені Штати та десятки інших країн продовжуватимуть підтримувати Україну доти, доки в ній не буде встановлено справедливий та міцний мир.

"Українці, за допомогою зусиль та ресурсів союзників і партнерів в усьому світі, змогли відстояти основні принципи - суверенітет, територіальну цілісність, незалежність. Вони досягли того, що вторгнення Росії залишиться стратегічним провалом", - наголосив держсекретар США.

За його словами, Держдеп США працює з українськими партнерами над довгостроковими зобов'язаннями у сфері безпеки, щоб допомогти Україні стримувати та, за необхідності, захищатися від майбутньої російської агресії.

"Україна має чітко розуміти неминучу природу нашої підтримки та підтримки багатьох інших країн, які візьмуть на себе аналогічні зобов'язання щодо України. Президент Путін повинен чітко розуміти марність продовження своєї агресії", - зазначив Блінкен.