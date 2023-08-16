Вторжение РФ в Украину - стратегический провал. Продолжать агрессию бесполезно, - Блинкен

"На следующей неделе мы будем отмечать полтора года полномасштабного вторжения России - полтора года бомбардировок украинских школ и больниц, использование в качестве оружия продовольствия и топлива, убийств и ранений тысяч украинцев и даже похищения украинских детей. Столько же времени народ Украины демонстрировал выдающееся мужество и стойкость", - сказал Блинкен.

Он отметил, что Соединенные Штаты и десятки других стран будут продолжать поддерживать Украину, пока в ней не будет установлен справедливый и крепкий мир.

"Украинцы, с помощью усилий и ресурсов союзников и партнеров по всему миру, смогли отстоять основные принципы – суверенитет, территориальную целостность, независимость. Они достигли того, что вторжение России останется стратегическим провалом", - подчеркнул госсекретарь США.

По его словам, Госдеп США работает с украинскими партнерами над долгосрочными обязательствами в сфере безопасности, чтобы помочь Украине сдерживать и при необходимости защищаться от будущей российской агрессии.

"Украина должна четко понимать неизбежную природу нашей поддержки и поддержки многих других стран, которые примут на себя аналогичные обязательства по Украине. Президент Путин должен четко понимать бесполезность продолжения своей агрессии", - отметил Блинкен.