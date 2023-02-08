Вторгнення Путіна - виклик для всього світу. Байден пообіцяв допомагати Україні до перемоги у війні

Байден зазначив, що вторгненя Путіна в Україну - це тест, під час якого Америці варто було відповісти на важливі для себе питання.

"Чи ми збережемо наші основні базові принципи? Ми боротимемося з тероризмом? Ми захистимо демократію? Це дуже важливо і для цього необхідно підтримувати світ, припиняючи дії агресора, який загрожує вашій безпеці. І через рік ми знаємо відповідь: так, ми зробимо це. І ми це зробили", - заявив Байден.

Він наголосив, що США зробили "те, що вміють найкраще за все" - об'єднали НАТО, очолили глобальну коаліцію допомоги Україні і продовжують підтримувати наш народ.

"Ми єдині в підтримці України. І будемо з вами стільки, скільки буде потрібно", - закінчив Байден.