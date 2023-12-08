Вторгнення Путіна в Україну подібне до вторгнення Гітлера в Європу, - Кемерон

Міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон відвідав Вашингтон. Він наголосив, що потрібно продовжувати надавати допомогу Україні.

Про це заявив Девід Кемерон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ .

Міністр заявив, що він відвідав Вашингтон для продовження допомоги Україні.

"Під час нашої сьогоднішньої зустрічі ми обговорили ситуацію в Україні. Тому я приїхав до Вашингтона цього тижня, щоб ще раз наголосити, що ми повинні продовжувати надавати Україні фінансову та військову допомогу, щоб вона могла протистояти незаконному вторгненню Росії", - заявив Кемерон.

Також Кемерон порівняв вторгнення Росії в Україну із вторгненням Гітлера.

"Моє покоління, як і покоління мого діда, бореться з агресією в Європі. У минулому це була нацистська Німеччина, сьогодні – Росія", - сказав міністр.

Глава МЗС заявив, що під час зустрічей із членами Конгресу США він наголосив, що війна в Україні є загрозою не лише безпеці Європи, а й безпеці США.

"Якщо ми не зупинимо Путіна в Україні, він продовжить свої агресивні дії. Наступного разу його метою може стати член НАТО, і тоді ми будемо змушені воювати з Росією безпосередньо. У такому разі ми втратимо не лише гроші та зброю, а й життя своїх". громадян", - заявив Кемерон.

Підтримка Великобританією України

Великобританія з перших днів повномасштабної війни допомагає Україні зброєю, гуманітарною допомогою, навчання українських військових.

Українські військові отримали від Великобританії широкий спектр військової допомоги, включаючи танки Challenger 2, далекобійні ракети Storm Shadow, реактивні системи залпового вогню М270 та інші види зброї.

Нещодавно видання The Times повідомило, що Великобританія надала Україні ракети Martlet , призначені для захисту від дронів-камікадзе "Шахед".

Раніше Кемерон заявив, що відмова США від підтримки нового фінансування України порадує тільки російського диктатора Володимира Путіна і лідера Китаю Сі Цзіньпіна.

Також Кемерон заявив, що Британія не скоротить допомогу Україні у 2024 році, а навпаки – збереже чи навіть збільшить.