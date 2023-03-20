У вторгненні РФ в Україну брала участь бригада, яка причетна до збиття малазійського "Боїнга"

Як повідомляється, військові із цієї бригади протягом 2022 року перебували у Харківській області. Після деокупації у вересня майже всього регіону українські війська отримали доступ до деяких документів, залишених росіянами.

В одному з документів перераховані військові частини, які діяли в Ізюмі. На одній зі сторінок була інформація про 53 бригаду. У документі вказано командира підрозділу, його телефон та позивний "Волдай", а також адресу штабу.

"Я можу підтвердити, що ми маємо інформацію про те, що протягом деякого часу вони перебували в Ізюмському районі", - повідомив прокурор Харківської області Олександр Фільчаков.

Журналісти показали документ аналітику американського Інституту вивчення війни (ISW) Джорджу Барросу, який заявив, що папір виглядає справжнім. Окрім того, ця інформація збігається з даними з відкритих джерел про те, де міг знаходитись підрозділ.

Журналісти також відвідали склад кондитерської компанії в Ізюмі, де, як стверджується, був штаб 53-ї зенітної ракетної бригади. За словами волонтера, який допомагає у відновленні району після окупації, він чув і бачив, як з околиць заводу запускали зенітні ракети, коли область перебувала під контролем російських військових.

Зазначимо, саме 53-й зенітній ракетній бригаді належав комплекс "Бук", з якого, як встановила міжнародна слідча група, в небі над Донбасом було збито малазійський пасажирський літак Boeing 777, який виконував рейс MH17 з Амстердама до Куала-Лумпуру 17 липня 2014 року. У результаті катастрофи загинули всі 298 пасажирів, які знаходилися на борту.

За даними слідства, "Бук" прибув на територію окупованої Донецької області у ніч перед катастрофою літака і незабаром після запуску ракети було відправлено назад. Ракету запустили із району села Первомайське.