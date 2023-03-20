Во вторжении РФ в Украину принимала участие бригада, причастная к сбитию малазийского "Боинга"

Как сообщается, военные из этой бригады в течение 2022 года находились в Харьковской области. После деоккупации в сентябре почти всего региона украинские войска получили доступ к некоторым документам, оставленным россиянами.

В одном из документов перечислены военные части, действовавшие в Изюме. На одной из страниц была информация о 53 бригаде. В документе указаны командир подразделения, его телефон и позывной "Волдай", а также адрес штаба.

"Я могу подтвердить, что мы располагаем информацией о том, что в течение некоторого времени они находились в Изюмском районе", - сообщил прокурор Харьковской области Александр Фильчаков.

Журналисты показали документ аналитику американского Института изучения войны (ISW) Джорджу Барросу, который заявил, что бумага выглядит настоящей. Кроме того, эта информация совпадает с данными из открытых источников о том, где могло находиться подразделение.

Журналисты также посетили состав кондитерской компании в Изюме, где, как утверждается, находился штаб 53-й зенитной ракетной бригады. По словам волонтера, помогающего в восстановлении района после оккупации, он слышал и видел, как с окраин завода запускали зенитные ракеты, когда область находилась под контролем российских военных.

Отметим, именно 53-й зенитной ракетной бригаде принадлежал комплекс "Бук", из которого, как установила международная следственная группа, в небе над Донбассом был сбит малайзийский пассажирский самолет Boeing 777, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур 17 июля 2014. В результате катастрофы погибли все 298 пассажиров, находившихся на борту.

По данным следствия, "Бук" прибыл на территорию оккупированной Донецкой области в ночь перед крушением самолета и вскоре после запуска ракеты был отправлен обратно. Ракету запустили из района села Первомайское.