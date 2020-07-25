Вторая волна СOVID-19: в Минздраве рассказали, готовы ли больницы

Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)

В Украине используется менее 10% аппаратов ИВЛ от общего количества

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал об обеспечении украинских больниц медицинским средствами на случай второй волны коронавируса. По его словам, государство мониторит ситуацию.

Об этом он сказал на брифинге 25 июля, передает РБК-Украина.

В частности, глава Минздрава проинформировал о количестве аппаратов искусственной вентиляции легких и их использовании, а также об обеспечении лекарственными средствами.

"Если мы говорим о больницах первой волны, то общее количество аппаратов ИВЛ, которые там установлены - это около 2700. Сейчас они не очень заняты, то есть из этого количества 170 аппаратов ИВЛ заняты. Наши врачи пытаются делать все, чтобы не доводить человека до искусственной вентиляции легких.

Что касается лекарственных средств. В государстве в полном объеме предусмотрены средства на оплату лекарственных средств, используемых при лечении COVID-19 и мы постоянно мониторим, как происходит процесс лечения по обеспечению всеми лекарствами, которые необходимы для лечения коронавирусной болезни", - отметил Степанов.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский поставил задачу Дмитрию Кулебе максимально двигаться в направлении, чтобы Украина была одной из первых стран, которая получит вакцину от коронавируса.

Сейчас в мире испытывают на людях почти 20 вакцин от коронавируса.

При этом Еврокомиссия разрешила продажу первого препарата против COVID-19.

Однако, согласно опросу, меньше половины украинцев согласны вакцинироваться от коронавируса.