ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Друга хвиля СOVID-19: у МОЗ розповіли, чи готові лікарні

Київ, Субота 25 липня 2020 11:07
Друга хвиля СOVID-19: у МОЗ розповіли, чи готові лікарні
Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

В Україні використовується менше 10% апаратів ШВЛ від загальної кількості

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів про забезпечення українських лікарень медичними засобами на випадок другої хвилі коронавірусу. За його словами, держава моніторить ситуацію.

Про це він сказав на брифінгу 25 липня, передає РБК-Україна.

Зокрема, глава МОЗ поінформував про кількість апаратів штучної вентиляції легенів та їх використання, а також про забезпечення лікарськими засобами.

"Якщо ми говоримо про лікарні першої хвилі, то загальна кількість апаратів ШВЛ, які там встановлені - це близько 2700. Зараз вони не дуже зайняті, тобто з цієї кількості 170 апаратів ШВЛ зайняті. Наші лікарі намагаються робити все, щоб не доводити людину до штучної вентиляції легенів.

Що стосується лікарських засобів. У державі в повному обсязі передбачені кошти на оплату лікарських засобів, що використовуються при лікуванні COVID-19 і ми постійно моніторимо, як відбувається процес лікування щодо забезпечення всіма ліками, які необхідні для лікування коронавірусної хвороби", - зазначив Степанов.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський поставив завдання Дмитру Кулебі максимально рухатися в напрямку, щоб Україна була однією з перших країн, яка отримає вакцину від коронавірусу.

Зараз у світі випробовують на людях майже 20 вакцин від коронавірусу.

При цьому Єврокомісія дозволила продаж першого препарату проти COVID-19.

Однак, згідно з опитуванням, менше половини українців згодні вакцинуватися від коронавірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїникарантинКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся