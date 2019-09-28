Вторая по величине авиакомпания Франции прекратила деятельность

Французская авиакомпания Aigle Azur, которая является второй по величине во Франции, объявила о прекращении своей деятельности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Французский коммерческий суд в пятницу постановил закрыть компанию из-за отсутствия предложений от потенциальных инвесторов. Таким образом, 1150 сотрудников авиакомпании во Франции и Алжире будут уволены в ближайшую неделю.

Стоит отметить, что Aigle Azur отменила все рейсы еще 7 сентября из-за угрозы банкротства. Тогда в авиакомпании заявили, что пытаются найти желающих поглотить компанию ради спасения бизнеса.

В итоге Aigle Azur получила два предложения о поглощении (от Air France и одного из крупных акционеров) однако отклонила их из-за того, что "потенциальные покупатели не предложили долгосрочного решения финансовых проблем".

Отметим, Aigle Azur совершает половину своих перелетов внутри Алжира. Ранее из-за убыточности компания объявила о планах продажи своих португальских маршрутов своему конкуренту.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Aigle Azur выполнила первый рейс по маршруту Киев-Париж 19 апреля. Рейсы между киевским аэропортом "Борисполь" и парижским "Орли" выполнялись по вторникам, четвергам и субботам.