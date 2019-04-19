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Aigle Azur выполнила первый рейс Киев-Париж

Новости » Транспорт    19.04.2019 - 22:40
Aigle Azur выполнила первый рейс Киев-Париж
Иллюстративное фото (cfts.org.ua)

Рейсы будут выполняться по вторникам, четвергам и субботам

Ночью в пятницу, 19 апреля, французская авиакомпания Aigle Azur выполнила первый рейс по маршруту Киев-Париж. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр транспортных стратегий (ЦТС).

Согласно расписанию, рейсы между киевским аэропортом "Борисполь" и парижским "Орли" будут выполняться по вторникам, четвергам и субботам.

На маршруте будут задействованы самолеты Airbus A320 в двухклассной компоновке, рассчитанной на перевозку 12 пассажиров в бизнес-классе и 168 пассажиров в эконом-классе.

Минимальная цена билетов стартует от 274 евро в обе стороны по тарифу Basic, который предусматривает провоз только ручной клади весом до 10 кг.

Ранее сообщалось, что Ryanair в конце октября 2019 года намерен открыть новые рейсы Харьков-Познань и Одесса-Познань. Полеты из Харькова в Познань будут выполняться с 27 октября два раза в неделю по вторникам и воскресеньям. Вылеты из Харькова в 22:00, вылеты из Познани в 18:00. Билеты продаются по цене от 28 евро в одну сторону.

РБК-Украина писало, что лоу-кост Wizz Air на полтора месяца сдвинул запуск нового маршрута Краков-Харьков, анонсированного в конце 2018 года. 

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