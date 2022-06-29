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Вторая "тропическая ночь" подряд. Жара в Киеве снова бьет рекорды

Фото: Распылитель воды на Крещатике (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

В Киеве зафиксирована вторая "тропическая ночь" подряд. Температура в течение двух суток не опускается ниже 20 градусов тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

"Ночь считается "тропической", когда температура в течение темного периода суток не опускается ниже 20 градусов", - говорится в сообщении.

По данным наблюдений Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, минимальная температура воздуха 28 июня в столице не опустилась ниже +21,3°С, что является повторением предыдущего рекордного значения 2016 года.

Там также подтверждают, что уже второй день подряд в Киеве фиксируют самые теплые ночи за время проведения наблюдений.

Напомним, ранее мы писали, что полномасштабная война России против Украины лишила нас летней радости - отдыха на пляжах и водоемах. Большинство пляжей сейчас недоступны для посещения. Вот список адресов, где в Украине можно поплавать и позагорать.

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