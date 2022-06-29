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Друга "тропічна ніч" поспіль. Спека у Києві знову б'є рекорди

Фото: розпилювач води на Хрещатику (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

У Києві зафіксована друга "тропічна ніч" поспіль. Температура протягом двох діб не опускається нижче 20 градусів тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

"Ніч вважається "тропічною", коли температура протягом темного періоду доби не опускається нижче 20 градусів", - йдеться в повідомленні.

За даними спостережень Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, мінімальна температура повітря 28 червня в столиці не опустилася нижче +21,3°С, що є повторенням попереднього рекордного значення 2016 року.

Там також підтверджують, що вже другий день поспіль у Києві фіксують найтепліші ночі за час проведення спостережень.

Нагадаємо, раніше ми писали, що повномасштабна війна Росії проти України позбавила нас літньої радості - відпочинку на пляжах і водоймах. Більшість пляжів зараз недоступні для відвідування. Ось список адрес, де в Україні можна поплавати і позасмагати.

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