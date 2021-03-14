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Вторая страна в мире после Китая заблокировала аудио-приложение Clubhouse

Новина українською → Оман, Воскресенье 14 марта 2021 21:51
Вторая страна в мире после Китая заблокировала аудио-приложение Clubhouse Фото: приложение Clubhouse (ibtx.com)
Автор: Роман Тверденко

В Омане правительство заблокировало аудио-приложение Clubhouse. Там заявляют, что программа не имеет разрешения на работу в стране.

Об этом сообщает Reuters.

В Управлении по регулированию телекоммуникаций заявили, что "подобные приложения для общения должны получать разрешение от властей".

В то же время, Оманская ассоциация по правам человека утверждает, что правительство страны приняло такое решение вслед за китайским, авторитарную модель управления которого оманские власти пытаются копировать. Именно потому Clubhouse заблокировали, ведь в нем граждане могли без цензуры обсуждать ситуацию в стране.

Китай первым в мире заблокировал приложение в начале февраля. Известно, что в аудиочатах в нем обсуждали ситуацию с Гонконгом, Тайванем, а также репрессиями против уйгуров.

Clubhouse - соцсеть, состоящая исключительно из голосовых чатов, где пользователи создают "комнаты" для обсуждения различных тем. Еще одна особенность Clubhouse - возможность получить доступ к сервису только по приглашению одного из пользователей.

Напомним, сеть микроблогов Twitter планирует запустить для всех пользователей свой новый сервис голосовых чатов Spaces. Его хотят открыть уже к апрелю.

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