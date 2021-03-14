Друга країна в світі після Китаю заблокувала аудіо-додаток Clubhouse

В Омані уряд заблокував аудіо-додаток Clubhouse. Там заявляють, що програма не має дозволу на роботу в країні.

В Управлінні з регулювання телекомунікацій заявили, що "подібні програми для спілкування повинні отримувати дозвіл від влади".

У той же час, Оманська асоціація з прав людини стверджує, що уряд країни прийняв таке рішення слідом за китайським, авторитарну модель управління якого оманська влада намагається копіювати. Саме тому Clubhouse заблокували, адже в ньому громадяни могли без цензури обговорювати ситуацію в країні.

Китай перший у світі заблокував додаток до початку лютого. Відомо, що в аудиочатах в ньому обговорювали ситуацію з Гонконгом, Тайванем, а також репресіями проти уйгурів.

Clubhouse - соцмережу, яка складається виключно з голосових чатів, де користувачі створюють "кімнати" для обговорення різних тем. Ще одна особливість Clubhouse - можливість отримати доступ до сервісу тільки за запрошенням одного з користувачів.