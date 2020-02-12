Вторая родина: кому из украинцев Зеленский разрешит иметь двойное гражданство

Еще в своей инаугурационной речи президент Владимир Зеленский обратился "ко всем украинцам планеты" с призывом вернуться на историческую родину.

"Вы нам очень нужны. Всем, кто готов строить новую, сильную и успешную Украину, я с радостью предоставлю украинское гражданство", – говорил в мае прошлого года новоизбранный президент.

Спустя несколько месяцев эта инициатива материализовалась в законопроект №2590 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно вопросов гражданства", который Зеленский в середине декабря внес в Верховную раду. Впервые депутаты попытались взяться за документ 16 января, но до конца пленарного дня оставались считанные минуты, и заседание было закрыто.

Второй раз в повестке дня проект значился 4 февраля. Тогда собеседники РБК-Украина во фракции "Слуги народа" говорили, что необходимых за его принятие голосов может и не хватить, и в итоге законопроект опять отложили.

А в прошлый четверг парламент приступил во втором чтении к земельной реформе, и, очевидно, посвятит ближайшие рабочие недели именно этому вопросу. Тем не менее, как пообещал глава фракции СН Давид Арахамия, после рынка земли Верховная рада все же доберется до темы гражданства.

Ползучая легализация

Главная идея законопроекта – упростить получение "сине-желтого паспорта" иностранцами, в первую очередь, многочисленной украинской диаспоре. Для этого предлагается, чтобы право на гражданство получали все те, у кого хотя бы один прадед или прабабка родились или постоянно проживали на территориях УНР, ЗУНР, УССР, Закарпатской Украины и т.д.

Таким образом, под эту норму попадают потомки всех, кто уехал из Украины во время второй и третьей волн эмиграции: между двумя мировыми войнами и в конце Второй мировой. То есть теоретически речь может идти о многих миллионах человек, хотя, естественно, далеко не все из них сейчас хоть как-то ассоциируют себя с Украиной и помнят о своих корнях.

Кабинет министров также должен будет разработать перечень стран, жителям которых для получения украинского паспорта достаточно будет принять присягу гражданина Украины. Причем им необязательно будет подавать документы об отсутствии у них иностранного гражданства. Критерии отбора таких государств никак не расписаны, хотя, исходя из логики законопроекта, Россия среди них значиться точно не должна.

Нескольким категориям иностранцев разрешат для получения украинского паспорта подать декларацию об отказе от иностранного гражданства вместо обязательства выйти из него. Речь идет о тех, кто проходит или проходил военную службу по контракту, а также иностранцах, которые имеют значительные заслуги перед Украиной или, скажем, если они принимали участие в боевых действиях на Донбассе, помогая отражать российскую агрессию.

Кроме того, по упрощенной процедуре смогут стать гражданами Украины те россияне, которые на родине подвергаются преследованиям. Им украинский МИД должен будет выдать подтверждающий документ.

В тексте законопроекта понятие "двойное гражданство" формально не легализуется. Хотя на практике, после вступления закона в силу, количество обладателей двух и более паспортов наверняка вырастет, отмечает в своем выводе главное научно-экспертное управление Верховной рады. Но, очевидно, данный термин не был использован, чтобы прямо не противоречить Конституции Украины, где закреплен принцип единого гражданства.

Впрочем, вопреки распространенному мнению, двойное гражданство в Украине также формально не запрещено. "Единое гражданство – гражданство государства Украина, которое исключает возможность существования гражданства административно-территориальных единиц Украины", – говорится в профильном законе.

Другими словами, исключается возможность параллельного гражданства, например, Черкасской области, а не Франции или Канады. Кроме того, в законе прописано, что обладатель украинского паспорта воспринимается государством только как гражданин Украины, вне зависимости от того, есть у него другие паспорта или нет.

Ползучей легализации двойного гражданства будет способствовать и то, что добровольное получение иностранного паспорта перестанет быть основанием для потери паспорта гражданина Украины, как это есть сейчас. Впрочем, эта норма на практике не работает и сейчас, и множество украинцев давно владеют, в первую очередь, российскими и венгерскими паспортами.

Научно-экспертное управление ВР высказало и много других замечаний к президентскому законопроекту, начиная от некорректности и запутанности формулировок до возможных сложностей с безвизовым режимом – ведь его ввели исключительно для граждан Украины, а не для бипатридов.

При этом в предлагаемом законопроекте также прописано, что обладатели иностранных паспортов не могут быть членами Кабинета министров, Центризбиркома, Нацсовета по телевидению и радиовещанию, руководить Нацбанком, Госбюро расследований и местными госадминистрациями т.д.

Тогда как на народных депутатов это ограничение не распространяется, следует из текста проекта закона. При этом многие представители политической элиты и топ-чиновники давно владеют одним или даже несколькими паспортами.

К примеру, олигарх Игорь Коломойский, занимая должность главы Днепропетровской ОГА, еще в 2014 году признался, что помимо украинского у него еще есть гражданство Израиля и Кипра. "Закон запрещает двойное гражданство, а тройное – нет", – не без иронии говорил тогда Коломойский.

Вопрос нацбезопасности

Профильный комитет ВР по вопросам прав человека, нацменьшинств, деоккупации и реинтеграции рекомендовал принять президентский законопроект за основу. При этом его глава, представитель группы "За майбутнє" Дмитрий Лубинец в комментарии РБК-Украина признал, что документ необходимо доработать ко второму чтению.

"Я поддерживаю саму идею законопроекта, но в то же время нужно прописать ряд механизмов, например, как проверить действительно ли человек отказался от второго гражданства, как он об этом заявил в декларации или нет. Сейчас это сделать нереально. Также законопроект не решает проблемы с массовой раздачей российских и венгерских паспортов, а этот вопрос национальной безопасности", – сказал депутат.

По мнению Лубинца, есть резон и в опасениях, которые звучат со стороны оппозиции. Так, некоторые депутаты считают, что новые правила получения гражданства могут использоваться иностранцами для того, чтобы купить украинскую сельхозземлю, раз уж в земельном законе будет установлен запрет на ее продаже иностранцам до проведения референдума по этому вопросу.

Главной целевой группой президентского законопроекта, очевидно, является украинская диаспора. Ее представители, в частности Всемирный конгресс украинцев (ВКУ), вносили свои предложения по данной теме, и часть из них была учтена.

Как рассказал РБК-Украина президент Конгресса Павел Грод, уже на следующий день после инаугурации Владимира Зеленского он провел с ним встречу, и обсуждал, каким образом стимулировать возвращение украинцев из диаспоры на историческую родину, а также как усилить связи диаспоры с Украиной.

"Мы абсолютно уверены, что статус зарубежного украинца должен быть повышен, нужно предусмотреть упрощенный порядок получения украинского гражданства", – считает Грод.

При этом в ВКУ уверены, что выехавшие за пределы страны украинцы, которые приобрели другое гражданство, не должны лишаться гражданства Украины. А граждане отдельных стран (в частности, ВКУ предлагал страны-члены ЕС и НАТО) могли бы получать "сине-желтые паспорта", не отказываясь от первого гражданства. "Очевидно, такая либерализация не должна касаться страны-агрессора", – отметил Грод.

Он уверяет, что со временем представители диаспоры будут готовы переезжать в Украину. "Да не за один день или месяц, но я уверен, что многие люди с активной части диаспоры будут готовы переехать и непосредственно приобщиться к развитию страны, привлекая иностранные инвестиции и мировой опыт в Украине", – сказал президент ВКУ.

Вместе с тем Грод считает несправедливым запрет занимать государственные должности в Украине тем, кто имеет множественное гражданство, и надеется, что законопроект еще будет доработан.

Собеседники РБК-Украина не зря делают акцент на вопросах нацбезопасности в контексте гражданства. В последнее время активные действия в этом вопросе предпринимают власти Российской Федерации. Ранее Россия начала раздачу паспортов на территории оккупированного Донбасса, сейчас в РФ собираются в целом серьезно упростить процедуру получения своего гражданства. В частности, предлагается убрать норму об обязательном отказе от другого гражданства для соискателей паспорта с двуглавым орлом.

Эта инициатива сопровождается привычной для страны-агрессора риторикой. "Мы хотим в весеннюю сессию этот вопрос закрыть, чтобы все желающие могли стать гражданами России. А, соответственно, Россия что будет делать? Она будет своих граждан защищать", – заявил вице-спикер российской Госдумы Петр Толстой в комментарии "Коммерсанту".

Директор фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина сомневается в том, что инициативы власти, касающиеся правил получения гражданства или выдачи дешевых кредитов для бизнеса по программе "Возвращайся и оставайся", смогут серьезно улучшить демографическую ситуацию в Украине. Согласно недавнему исследованию Кабмина, сейчас в Украине фактически проживают 37,3 миллиона человек.

"Главная причина нынешней ситуации – массовая трудовая миграция украинцев. Конечно, возвращение украинцев из диаспоры этот тренд перекрыть не сможет. А для тех, кто собирается открывать тут бизнес, в том числе и для диаспорян, главной проблемой является коррупция и "наезды" со стороны контролирующих органов и силовых структур. А это совершенно другая проблема", – сказала изданию Бекешкина.