Вторая ракетка Украины претендует на звание новичок года WTA

Фото: Даяна Ястремская (twitter.com/WTAEliteTrophy)

Ястремская в числе номинанток на награду

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская попала в число номинанток на награду Женской теннисной ассоциации (WTA) в категории "Новичок года". Об этом сообщается на сайте организации.

В число номинантов также попали канадка Бьянка Андрееску, американка Кори гауфф, чешка Каролина Мухова, польская теннисистка Ига Святек и Елена Рыбакина из Казахстана.

Результаты будут объявлены 11 декабря.

В этом сезоне украинка выиграла два турнира WTA International в Хуахине и Страсбурге, а также поднялась на рекордную для себя 22 строчку мировой классификации.