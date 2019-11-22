ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Вторая ракетка Украины претендует на звание новичок года WTA

Новости » Спорт     22.11.2019 - 20:08
Вторая ракетка Украины претендует на звание новичок года WTA
Фото: Даяна Ястремская (twitter.com/WTAEliteTrophy)

Ястремская в числе номинанток на награду

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская попала в число номинанток на награду Женской теннисной ассоциации (WTA) в категории "Новичок года". Об этом сообщается на сайте организации.

В число номинантов также попали канадка Бьянка Андрееску, американка Кори гауфф, чешка Каролина Мухова, польская теннисистка Ига Святек и Елена Рыбакина из Казахстана.

Результаты будут объявлены 11 декабря.

В этом сезоне украинка выиграла два турнира WTA International в Хуахине и Страсбурге, а также поднялась на рекордную для себя 22 строчку мировой классификации.

Свитолина завершила сезон в статусе шестой ракетки мира Украинская теннисистка Снигур заняла второе место в юниорском рейтинге
Новости Украины ТеннисДаяна Ястремская
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь