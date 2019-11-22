Друга ракетка України претендує на звання новачок року WTA

Фото: Даяна Ястремська (twitter.com/WTAEliteTrophy)

Ястремська в числі номінанток на нагороду

Друга ракетка України Даяна Ястремська потрапила в число номінанток на нагороду Жіночої тенісної асоціації (WTA) в категорії "Новачок року". Про це повідомляється на сайті організації.

У число номінантів також потрапили канадка Бьянка Андрееску, американка Корі Гауфф, чешка Кароліна Мухова, польська тенісистка Іга Святек і Олена Рибакіна з Казахстану.

Результати будуть оголошені 11 грудня.

У цьому сезоні українка виграла два турніри WTA International в Хуахіні і Страсбурзі, а також піднялася на рекордну для себе 22 сходинку світової класифікації.