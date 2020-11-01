Вторая ракетка мира заразилась коронавирусом

Фото: Симона Халеп (twitter.com/Simona_Halep)

Вторая ракетка мира румынка Симона Халеп получила положительный тест на коронавирус. Она находится дома с легкими симптомами.

Об этом Халеп написала в своем Twitter.

"Получила положительный результат теста на COVID-19. Я сижу дома на самоизоляции, и быстро поправляюсь - у меня легкие симптомы болезни. Я чувствую себя хорошо и мы пройдем через это вместе", - подчеркнула Халеп.

В нынешнем сезоне румынская теннисистка завоевала три трофея - в Дубае (ОАЭ), Праге (Чехия) и Риме (Италия).

В активе Халеп 21 титул на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA). Она является победительницей "Ролан Гаррос" в 2018 году и "Уимблдона" - в 2019-м.

Напомним, перед выездом киевской команды на матч Лиги чемпионов с "Ференцварошем" положительным оказался повторный тест на COVID-19 у еще одного динамовского вратаря Георгия Бущана.

Также заразились защитник Виталий Миколенко и тренер "Динамо" по физподготовке Виталий Кулыба.

Кроме того, положительный результат теста на коронавирус получил еще один голкипер "Динамо" Денис Бойко.