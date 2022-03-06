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В Мариуполе обстреляли "зеленый коридор" и сорвали вторую попытку эвакуации

Автор: Анна Шиканова

В Мариуполе российские оккупанты снова не дали эвакуировать местных жителей и обстреляли те места, где должен был пройти "зеленый коридор". Людей призывают находиться в укрытиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД.

Вторая попытка "зеленого коридора" для гражданских снова закончилась обстрелами россиян. По данным МВД, российские военные начали обстреливать те места, где должны были проехать гражданские.

"Нужно понимать, что из-за убийства оккупационных войск гражданских - гарантий безопасности "зеленых коридоров" быть не может, ведь только больной мозг россиян решает, когда начинать стрелять и у кого", - говорится в сообщении.

В воскресенье, 6 марта, повторилась вчерашняя ситуация, и боевики открыли огонь, не обеспечив режима тишины.

"Бойцы отряда специального назначения Нацгвардии Украины, полиция и другие подразделения также информировали граждан об опасности таких дорожных коридоров. Оставайтесь в укрытиях, если не обеспечена полная тишина!" – попросили жителей Мариуполя.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что жилой массив Покровска обстреляли кассетными ракетами.

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